Gabriel Costa y su picante mensaje tras jugar en el Monumental: "80 mil hinchas no se siente en otros lugares"

La incorporación de Gabriel Costa a Universitario de Deportes provocó un gran revuelo en el equipo 'crema'. Su fichaje a mitad de temporada, tras haber jugado para el clásico rival Alianza Lima, generó incertidumbre acerca de su desempeño bajo la dirección de Fabián Bustos.

Sin embargo, el mediocampista se ha ganado el respaldo de la hinchada merengue e hizo conocer su sentir tras jugar en el Monumental dejando un picante mensaje. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A pesar de no haber mostrado su mejor nivel en el Torneo Apertura con los 'íntimos', el volante ofensivo Gabriel Costa recibió la confianza del entrenador para ocupar la posición dejada por el delantero Diego Dorregaray.

La controversia en torno a Costa no solo se debió a su desempeño irregular en la campaña anterior, sino también a su llegada desde el eterno rival, un hecho poco común en el fútbol peruano. Su contratación generó dudas sobre su capacidad de adaptación y compromiso con la camiseta 'crema'.

A pesar de las dudas, el cuerpo técnico merengue decidió apostar por el talento del mediocampista, confiando en que recupere su mejor nivel y aporte con goles al equipo. Su desempeño en los próximos partidos será clave para determinar si su controvertido traspaso cumple con las expectativas.

Con un gol ya anotado, Gabriel Costa cuenta con el respaldo de la hinchada de la 'U', que se hace evidente tanto en el estadio como en las redes sociales. Antes del partido del domingo 29 de septiembre en Cajabamba, Costa compartió sus impresiones sobre lo que sintió al jugar en el Estadio Monumental.

Ante su llegada a Universitario de Deportes, Gabriel Costa compartió su sentir con respecto a jugar en el estadio Monumental con una hinchada de alrededor de 80 mil hinchas, de quienes ha obtenido el respaldo por su desempeño con el cuadro merengue.

"No me sorprende, sino lo disfruto porque es único estar en ese momento con esa cantidad de gente que apoya y muestra emociones hacia el club. Es maravilloso y solo me queda aplaudir por los hinchas. Jugar con 80 mil hinchas es eso que no se siente en otros lugares", acotó Gabriel Costa.