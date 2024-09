Antonio Pavón presenta su nuevo hogar en España: "El siguiente paso será el matrimonio y el bebé"

Antonio Pavón, conocido por su paso en los realities peruanos, ha dado un gran paso hacia una vida más tranquila y familiar al mudarse a España. En una reciente aparición en "Magaly TV La Firme", el torero presentó su nuevo departamento en Fuengirola, un lugar que destaca por su espectacular vista y una refrescante piscina.

Una nueva etapa en la vida de Antonio. Alejado de la vida de soltero y de los escándalos mediáticos, Pavón ha encontrado en la familia su mayor felicidad. Ahora reside junto a su novia Joi Sánchez y su hijo Antoñito.

Pavón llegó al Perú por el 2010 y participó en varios realitys. Allá por el 2019 decidió regresar a su tierra natal Fuengirola al lado de su pareja Joi Sánchez, una peruana del norte del país, que conocía hace 11 años. Ellos fueron primero amigos y luego de cuatro años se volvieron pareja.

El departamento, ubicado en las afueras de Fuengirola, es un espacio acogedor donde Antonio y su familia disfrutan de un ambiente apacible.

Un empresario en crecimiento. No solo se ha mudado, sino que Antonio ha dejado atrás su imagen de chico reality para convertirse en empresario. Actualmente, es propietario de dos restaurantes, una meta que ha logrado con esfuerzo. Abrieron "Lima 12" y luego "Lima Plaza".

A pesar de su éxito, Pavón también enfrenta retos. La llegada de su hijo ha cambiado su perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. El menor tuvo problemas de salud desde chico, pero hoy en día puede caminar sin ayuda, realizando distintas actividades. Por otro lado, reveló qué quiere ser de grande.

"Médico, pediatría, porque yo me operaba muchas veces. Yo, por ejemplo, en Pediatría, siempre he pasado mucho tiempo con los médicos, he hablado con ellos. Me interesa mucho", aseguró Antoñito, recordando que creció con constantes visitas a los hospitales.