Jefferson Farfán 'le echa flores' a Universitario de Deportes tras criticar a Alianza Lima: "Identidad pura"

Jefferson Farfán reconoció que en Universitario de Deportes se están manejando bien las cosas bajo la dirección de Jean Ferrari. El exfutbolista blanquiazul elogió la labor de la dirigencia crema y la comparó con la de su propio equipo, Alianza Lima, dejando una crítica contundente en la que mencionó a Hernán Barcos.

En ese sentido, la Foquita Farfán reveló que no va a Alianza Lima, pues no sabe quién dirige el club blanquiazul. Además, sostuvo que no hay un máximo referente en el equipo victoriano. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jefferson Farfán elogia el trabajo de Universitario de Deportes

En una reciente entrevista para el canal de YouTube 'Fútbol Champán', Jefferson Farfán y Roberto Guizasola estuvieron de invitados en el programa. En ese sentido, el '10 de la calle' tuvo palabras de reconocimiento para el actual trabajo de Universitario de Deportes, quien viene de ganarle una final a Alianza Lima.

Incluso, el cuadro crema le ganó a Alianza Lima en los últimos tres clásicos, lo cual no pasó desapercibido por Jefferson Farfán. "Mira lo que está haciendo la U. Identidad pura. Jean Ferrari, Manuel Barreto, Piero Alva, Jorge Araujo... son de Universitario. Es identidad, ellos ya conocen lo que es la casa. Los jugadores que vienen de afuera tiene que conocer eso. ¿Quién se los muestra? Ellos, claro ejemplo", indicó.

Su crítica a Alianza Lima

