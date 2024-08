Magaly Medina elogió a Jorge Luna y Ricardo Mendoza por su próximo show en Nueva York: "Feliz por ellos"

La periodista Magaly Medina comenzó su programa felicitando a los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes se presentarán en el Madison Square Garden con 'Hablando Huevadas' en setiembre de este año. A pesar de no conocerlos personalmente, la 'urraca' expresó su orgullo por estos compatriotas.

Comentó que incluso siente como si fuera ella quien se presentará, e invitó a los peruanos que viven en Estados Unidos a no perderse el espectáculo que ya ha generado gran expectativa en las redes sociales. Conocen más detalles en la siguiente nota.

Durante su más reciente programa, Magaly Medina dedicó unas palabras de elogio para los comediantes peruanos Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes sorprendieron a todos anunciando que su próximo show será en el Madison Square Garden.

"Para algunos su humor puede ser insultante pero ellos lo hacen y han ganado público. A mí me emociona como si yo me fuera a presentar en el Madison Square Garden, yo me siento feliz por ellos, los aplaudo de pie, sé que van hacer un sold out". En ese sentido, la urraca invitó a todos los peruanos a asistir al evento, pues está convencida de que llenarán todo este lugar.