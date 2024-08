Jorge Luna revela detalles sobre su próxima presentación en el Madison Square Garden: "Una locura hermosa"

Tras el sorpresivo anuncio del próximo show de 'Hablando Huevadas' en el Madison Square Garden, Jorge Luna utilizó sus redes sociales para brindar detalles al respecto. Visiblemente emocionado, el popular 'Jorgito' compartió cómo fue esta experiencia.

El humorista reveló que el anunció del show se dio de manera inesperada, pues les cambiaron la fecha prevista. En ese sentido, Jorge Luna dejó en claro que les descuadraron sus planes. No obstante, el público espera con gran expectativa el día del show. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A través de sus redes sociales, Jorge Luna contó visiblemente emocionado los detalles sobre su nuevo show junto a Ricardo Mendoza en el Madison Square Garden en Nueva York.

Y es que el anunció tomó por sorpresa a los miles de seguidores del show humorístico Hablando Huevadas, quienes esperan con gran expectativa el día del evento, el cual será en setiembre.

A través de sus redes sociales, el reconocido estadio de Nueva York, que incluye cine, teatro, restaurante, sala de conferencias e incluso su propio canal de televisión, anunció la fecha en la que los artistas peruanos actuarán, para el disfrute de sus seguidores que viven en Estados Unidos.

En ese sentido, Hablando Huevadas sigue dando de qué hablar y, en esta ocasión, prometen llevar un show único a Nueva York. "JUST ANNOUNCED: Hablando Huevadas featuring Jorge Luna & Ricardo Mendoza will come to The Garden on Fri, Sep 13! / RECIÉN ANUNCIADO: ¡Hablando Huevadas con Jorge Luna y Ricardo Mendoza llegará a The Garden el viernes 13 de septiembre!", dice el post que acompaña una imagen promocional del evento.