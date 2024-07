Jorge Fossati habló sobre el futuro de Christian Cueva en la Selección: "Pusimos todo de nuestro lado"

El técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, ha dado mucho que hablar tras sus declaraciones sobre Christian Cueva. En una reciente conferencia de prensa, Fossati comentó sobre el desempeño y la recuperación del exvolante de Alianza Lima, quien reapareció en la Copa América después de seis meses de inactividad debido a una lesión.

Jorge Fossati ofreció una conferencia de prensa luego del desempeño de la Selección Peruana en la Copa América 2024. Uno de los temas que trató fue su polémica decisión de convocar a Christian Cueva, ya que el jugador no tenía equipo y venía de una larga recuperación de una lesión.

"Nuestra parte está hecha. Insisto, él puso mucho para conseguirlo. Si me dices que en los seis meses tuvo una disciplina o no tuvo una falla, no. Todos tenemos fallas... Sobre todo, un jugador que no se entrenaba porque un fin de semana no tenía partido. Que ha crecido y ha mejorado muchísimo, no tengo duda", dijo Fossati, defendiendo su elección. El técnico subrayó que Cueva se encontraba en buenas condiciones físicas, lo que justificaba su convocatoria.