Alexandra Díaz cuenta la violencia que sufrió por parte de Roberto Guizasola: "Me volteó y cacheteó"

Después de muchos días que puso la denuncia contra Roberto Guizasola, la joven Alexandra Díaz se presentó por primera vez en el programa de Magaly Medina junto a su abogado. Relató muchos detalles sobre la relación que llevó con el exfutbolista y la violencia sexual que sufrió.

Hace unas semanas, Roberto Guizasola fue denunciado por presunta violación sexual, difusión de imágenes íntimas y violencia psicológica por la joven Alexandra Díaz. Aunque hace unos días, le habrían hecho firmar un documento de retractación, hoy estuvo en 'Magaly TV La Firme' para contar que todo lo denunciado era cierto.

Una de las cosas que contó la joven fue que el 18 de noviembre de 2024 sufrió de violencia sexual por Roberto Guizasola. Esto habría ocurrido cuando llegó pasado de copas y se encontraron en un hotel frente a su casa. Según cuenta, ambos en un primer instante tuvieron intimidad, pero luego al estar descansando el exfutbolista vio que ella le llegó un mensaje de TikTok que causó la ira de él.

Ante ello, la 'Gordibuena' revela que el exfutbolista la agarra con fuerza y le comienza a poner fuertes calificativos. Ella le pide que la suelte porque le está haciendo daño, como no le hacía caso le advierte que gritará y es ahí donde decide soltarla.

"Me volteó y me cacheteó, me dijo 'huevon* para esto sirves, eres una p**' y así empezó. Le dije 'me estás lastimando' como es más pesado, no me podía sacar, le dije 'me estás lastimando por favor, me sueltas o grito' y ya es donde me soltó. Incluso en la notaria se lo recalqué y me dijo '¿Qué hablas huevon*?' y le dije: '¿Qué tú sufres de amnesia o qué?', todo se me quedaba grabado", añadió.