Laura Spoya y su incómoda experiencia con influencers en Cusco: Todo sobre la polémica en redes

Laura Spoya no tuvo problema en compartir la incómoda experiencia que vivió durante un viaje a Cusco con un grupo de influencers. En el podcast Good Time, la exreina de belleza contó cómo una serie de actitudes excluyentes y comentarios sobre su vestimenta crearon tensiones durante el viaje.

Laura Spoya y su mala experiencia con influencers en Cusco

En su podcast Good Time, Laura Spoya contó la mala experiencia que vivió en su viaje a Cusco con un grupo de influencers. Todo comenzó cuando una de las influencers la criticó por el color de su ropa en Machu Picchu.

"Me está dando un infarto porque estás vestida de rosado y yo estoy vestida de beige, me estás arruinando la paleta de colores, real. Eso estaba en el brief, ¿no lo leíste?", relató Laura, imitando a la perfección el tono de la crítica.

Para Laura, la situación fue muy incómoda, pero respondió con seguridad la razón del color de su vestimenta.

"Yo no leí el brief, pero lo último para lo que me está llevando la marca es para enseñar mi ropa. Yo estoy aquí por mi personalidad. No es mi culpa que ustedes estén vestidas de beige, blanco y marrón, esos colores son aburridos", comentó que dijo con firmeza.

Laura se siente libre de expresarse a través de su ropa, y no le importa si sus colores no encajan con lo que otras personas esperan.

Tensiones con el grupo de influencers

Pero este incidente no fue el único que generó incomodidad. Laura compartió cómo, al principio, las influencers la saludaban con amabilidad, pero a medida que pasaban los días, la actitud hacia ella cambió.

"Día 1 me saludaron, día 2 casi nada, y día 3 me ignoraban. ¡Horrible! No entiendo la falta de educación", lamentó la exreina de belleza.

Según Laura, este comportamiento hizo que se sintiera excluida y, en su opinión, dejó en evidencia las carencias de educación de algunas de las personas con las que compartió ese viaje.

La dejaron sola

El colmo de la situación ocurrió cuando, en una actividad en la que tenían que pintar toritos de Pucará y hacer una limpieza energética, Laura decidió alejarse un momento para comprar un café. Cuando regresó al lugar, se enteró de que las influencers ya se habían ido sin avisarle, dejándola atrás.

"Cuando llegué a la montaña, me enteré que los organizadores habían preguntado a las influencers si estaban todas completas y ellas respondieron que sí. ¡Me dejaron sola! Mi energía estaba hasta las huev***", confesó visiblemente molesta.

The Velvet Secret, Carolina Braedt y Valery Revello aludidas

Daniela Núñez Dodero, influencer conocida como The Velvet Secret, rompió en llanto durante una transmisión en vivo para aclarar que no tuvo un comportamiento hostil hacia Laura Spoya durante su viaje a Cusco.

Conversación de The Velvet Secret con Carolina Braedt. (Ric La Torre)

La creadora de contenido se mostró molesta por los rumores que la señalaban como una de las "mean girls" del grupo y aseguró que no había hecho nada malo. Lamentó los comentarios negativos que estaba recibiendo. Sin embargo, Daniela compartió una conversación en su canal, que luego borró, en la que le pedía a Carolina Braedt que dijera que ella había sido la que le hizo el comentario a Laura Spoya.

Por otro lado, Valery Revello, amiga de Daniela, también negó las acusaciones de tratar mal a Laura Spoya. La influencer, al igual que Daniela, aclaró que nunca haría bullying a nadie y expresó que las críticas que recibieron fueron injustas.

Ambas pidieron a sus seguidores que no se dejaran influenciar por las especulaciones que circulaban en las redes.

Carolina Braedt lanza comunicado y Laura la apoya

Carolina Braedt, una de las influencers que asistió al viaje a Cusco con Laura, se pronunció sobre el malentendido en un video publicado en TikTok.

"La (persona) que dijo que Laura Spoya que tenía un outfit demasiado chillón para subirse las ruinas de Machu Picchu, porque era un calambre en mi ojo, fui yo... en un ambiente de confianza, dos amigas jodiendo... JAMÁS usaría la ropa para discriminación", explicó Carolina. En respuesta, Laura, sin rencores, comentó: "Ya paremos el hate, ya estuvo. Carolina es una persona súper buena onda, con la que más hablé de su grupo... Dejémoslo en anécdota y sigamos con nuestras vidas".

A pesar de la incomodidad, Laura Spoya decidió cerrar el tema con una actitud relajada y con su comentario pidió parar el hate hacia las influencers.

A pesar de lo sucedido, Laura Spoya dejó claro que no tiene interés en seguir alimentando el conflicto con las influencers tras su mala experiencia en Cusco, demostrando que, al final, las diferencias pueden ser solucionadas con madurez y una buena disposición.