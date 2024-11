Valery Revello anunció el sexo de su bebé con una espectacular fiesta: "Son parte de mi vida"

Valery Revello anunció que estaba embarazada hace unas semanas y, recientemente, organizó la revelación del sexo de su bebé. La influencer mantiene una relación con el surfista Tomás Tudela, quien también se mostró muy emocionado, ya que se convertirá en padre próximamente.

La exnovia de Sergio Peña utilizó sus redes sociales para compartir todos los detalles de la gran celebración que organizó para anunciar el sexo de su segundo hijo. A la fiesta asistieron diversas influencers y amigos de la pareja.

La decoración fue completamente en blanco para que, durante la revelación, destacara el color correspondiente al género del bebé. Además, todos los invitados debían cumplir con un dress code de blanco total.

La pareja colocó un tablero para que los asistentes escribieran sugerencias de nombres para el futuro bebé, y muchos expresaron su expectativa de que fuera hombre. Minutos después, llegó el momento de la revelación: Valery y Tomás se colocaron sobre una plataforma junto a la hija de la influencer, y tras un conteo regresivo, un humo color rosa confirmó que el primer bebé de la pareja será una niña.

reveló que se encuentra en la dulce espera con un tierno video en el que aparece junto a su primogénita y su novio, Tomás, quien es empresario y deportista de alto nivel dedicado al surf. "Si así ya éramos felices, imagínate contigo... no podemos con tanto, nos explota el amor por ti", escribió.

El surfista no se quedó atrás y respondió a la publicación con un tierno mensaje: "Las amo con toda mi vida, gracias por regalarme lo más lindo del mundo. Te amo, mi amor, ahora seremos 4".

Horas más tarde, Valery volvió a compartir una sesión de fotos junto a su pequeña y a Tomás. En la descripción escribió un largo texto expresando sus más puros sentimientos por el padre de su hijo en camino.

"Tomás, eres un compañero de vida extraordinario, no sabes lo feliz que soy contigo. Me cuidas, me respetas y me amas con todas tus fuerzas. Pero sobre todo, te preocupas porque estemos bien. Eres el chico de mi vida y no pude encontrar mejor compañero que tú. ", recalcó.