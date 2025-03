Jefferson Farfán vuelve de su viaje con Xiomy Kanashiro y responde a sus exnovias: "Cada quién es libre"

Hace unas semanas, Jefferson Farfán y la bailarina Xiomy Kanashiro han retomado su relación sentimental anunciándolo con bombos y platillos en los podcast de cada uno. Ahora, regresaron de un viaje y respondieron sobre las declaraciones de las exparejas del exfutbolista. ¿Qué dijeron?

Desde Jefferson Farfán fue visto con Xiomy Kanashiro, varias de sus exparejas han salido a pronunciarse mandando muchas indirecta. Incluso, Delany López salió hablar contando todo sobre la relación que habría tenido con el exfutbolista. Además, Melissa Klug hablaría sobre él en 'El Valor de la Verdad' y la madre de su última hija, Darinka Ramírez, respondía preguntas de sus seguidores.

Ante esto, la 'Foquita' responde: "Pueden hablar lo que quieran, cada quién es libre de hacer lo que quiera, yo le deseo a todo el mundo lo mejor. No sé, no sé, yo deseo lo mejor. estoy feliz y tranquilo". Por su parte, Xiomy Kanashiro no quiere dar una respuesta: "Hay gente que no conozco, no hablo gente que no conozco".