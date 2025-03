¡No lo pasa! Christian Cueva estaría MOLESTO por la relación de Pamela López y el salsero Paul Michael

Christian Cueva no estaría contento con la relación entre su exesposa, Pamela López, y el cantante de salsa Paul Michael, integrante de la 'Combinación de La Habana'. Según reveló López, el futbolista habría solicitado revisar las grabaciones de seguridad del edificio donde ella vive con sus hijos, lo que ha generado su preocupación.

Pamela López considera que esta actitud de Cueva es una forma de violencia psicológica. La administración del edificio le informó que el jugador habría solicitado acceso a las imágenes para supervisar sus entradas y salidas. Esto la ha llevado a denunciar públicamente el comportamiento del deportista, que, según ella, busca perjudicarla.

Además de este hecho, López aseguró que Cueva no cumple con la manutención de sus hijos. Según su testimonio, el futbolista no ha mostrado intención de conciliar ni de divorciarse, pero sigue interfiriendo en su vida personal de manera negativa. Su inacción económica ha obligado a López a asumir todos los gastos familiares.

La exesposa del futbolista denunció que Cueva intercepta la movilidad de sus hijos y los obliga a interactuar con personas que no desean. Esta situación ha generado un ambiente de tensión en la familia, afectando especialmente a los menores, quienes, según López, han expresado su deseo de no verlo.

"El señor no se ocupa de la manutención de mis hijos, no quiere conciliar y mucho menos divorciarse. Entonces, ¿qué busca? Mis hijos no quieren verlo y él actúa como delincuente, interceptando su movilidad y obligándolos a abrazar a personas que no desean", agregó.