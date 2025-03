Alexandra Díaz reveló que Roberto Guizasola la llevó al búnker de Farfán: "Me presentaba como su amiga"

El caso de Roberto Guizasola y Alexandra Díaz sigue generando controversia. A pesar de que la joven inicialmente se retractó de su denuncia, ahora ha decidido continuar contar toda su verdad en el programa "Magaly TV: La Firme", y reveló información sobre su vínculo con Guizasola y como conoció la casa de Jefferson Farfán.

Durante su entrevista con Magaly Medina, Alexandra Díaz confirmó que tuvo una relación con Roberto Guizasola y compartió detalles sobre una invitación especial que recibió en 2023. Según su relato, el exfutbolista la llevó al cumpleaños de su "mejor amigo", sin conocer que se trataba del exjugador Jefferson Farfán.

"Le perdí contacto y en el 2023 lo vuelvo a ver. Él me dice 'vamos a un cumpleaños de mi mejor amigo' y ni por aquí que su mejor amigo era Jefferson Farfán. Me recoge alguien de su entorno y me lleva hasta La Molina", relató. Cuando la conductora del programa mencionó la famosa residencia de Farfán, conocida como 'el búnker', Díaz confirmó: "Sí".