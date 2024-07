¿Arrugó? Jefferson Farfán reveló si invitará a Paco Bazán a su podcast

Jefferson Farfán y Paco Bazán han estado enfrentados estas últimas semanas debido a que la 'Foquita' ha minimizado la trayectoria deportiva del ahora conductor de televisión.

Sin embargo, en uno de sus programas de su famoso podcast llamado 'Enfocado', el exjugador realizó una propuesta bastante polémica donde aseguró que si el canal de Bazán superaba los 100 mil suscriptores iba a invitarlo a su set, es por ello que fue cuestionado por el trato que inicialmente el inició.

Jefferson Farfán fue entrevistado durante el programa deportivo Futmax League siendo Fiorella Retiz la encarga de cuestionar al ex pelotero sobre la promesa que hizo en su canal de YouTube.

La comunicadora fue bastante directa con Jefferson, incluso cuestionó el valor de su palabra de no invitar a Paco tal y como quedó grabado en episodio de 'Enfocados', pese a que Retiz lo acorraló con su pregunta el ex deportista de fue por la tangente.

Cabe recalcar que Paco Bazán tuvo que recurrir a la ayuda de su 'madrina' Magaly Medina quien fue la que logró que el comentarista llegue a la cifra deseada por la 'Foquita', sin embargo, no se sabe si el ex de Yahaira Plasencia hará real este candente encuentro.

Hace unos días 'Entre palos Tv', canal que dirige Paco Bazán y Erick Delgado, llegó a la cantidad de 107 mil suscriptores gracias a la influencia de Magaly Medina, por lo que ahora el exarquero espera que la 'Foquita' cumple su promesa de invitarlo a su canal 'Enfocados'.

El conductor de 'El Deportivo en otra cancha' se mostró feliz de llegar a la meta que le impuso Jefferson Farfán, además de resaltar el poder que Magaly tiene en la TV.

"Espero que Jefferson cumpla su palabra y termine este pleito mediático frente a frente. Él y sus chupes han atacado, yo no me he picado, pero así como él vacila, se burla y es mala leche en ocasiones, debe también aguantar el vuelto", agregó.