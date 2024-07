¡Brilló en Colombia! César BK se apoderó de los Premios Ícono y cantará por primera vez en los Heat

El cantante peruano César BK continúa trabajando y cosechando logros. Hace poco se consagró como la estrella nacional que brilló con luz propia en los Premios Ícono, evento que se llevó a cabo en Colombia. Ahora, el popular "chico romántico" prepara sus maletas ya que está próximo a viajar hacia República Dominicana para estar presente en los Premios Heat, donde subirá por primera vez al escenario.

Para el joven cantautor los días que pasó en la capital del café fueron de ensueño. En los Premios Ícono nuestro artista tuvo la oportunidad de subir al escenario para interpretar su éxito "No me llames más", en un increíble show que se quedará en la memoria de todos los que estuvieron presentes. Cabe mencionar que este es un evento de actores, influencers y artistas emergentes sumamente importante para la región.

"'No me llames más' es un tema que le canta al desamor, desilusión. Una situación que le ha pasado a muchos. En Colombia por suerte recibí muy buenos comentarios. Además el trend de mi canción es bien recibida en Perú, me siento contento y con mucha expectativa de lo que puede venir", manifestó el querido cantante peruano.