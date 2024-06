Brunella Horna 'parcha' a Melissa Klug y respalda a Jefferson Farfán tras ganar juicio: "Tiene todas las de perder"

Melissa Klug y Jefferson Farfán han tenido varios conflictos legales desde que terminaron su relación. Recientemente, la 'Blanca de Chucuito' perdió un caso millonario contra la 'Foquita' y deberá pagar 300 mil dólares. En el programa 'América Hoy', se discutió sobre la contrademanda que presentará la empresaria, y Brunella Horna le envió un claro mensaje a la 'chalaca'.

Según la esposa de Richard Acuña, la pareja de Jesús Barco está en una situación desfavorable por no respetar el acuerdo de confidencialidad con el exfutbolista de Alianza Lima, por lo que le recomendó calmarse y tratar de llegar a un acuerdo con Farfán. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Brunella Horna cuadra a Melissa Klug

Melissa Klug y Cuto Guadalupe aparecieron el lunes 17 de junio en 'América Hoy' para hablar sobre la demanda que Klug perdió contra Jefferson Farfán. Recientemente, las presentadoras del programa de 'América Televisión' comentaron sobre este tema, y Brunella Horna expresó duras palabras hacia la 'Blanca de Chucuito'.

Según la esposa de Richard Acuña, Jefferson Farfán tiene todas las de ganar en una posible contrademanda de Melissa Klug, ya que ella no ha respetado los acuerdos de confidencialidad.

"Yo no sé si ustedes piensan igual que yo, pero pienso que Melissa, así apele, haga una contrademanda, creo que Jefferson tiene todas las de ganar porque ella firmó un acuerdo donde no podía hablar sobre Farfán ni su familia y habló. Entonces, tiene todas las de perder", señaló Brunella Horna durante el programa magazine.

Además, la conductora de televisión no dudó en mandarle un contundente mensaje a Melissa Klug, para que así pueda poder conciliar con Farfán. "Melissa, bájate un poquito y llega a un acuerdo", fue lo que dijo Bru a la Blanca de Chucuito.

El juicio que perdió la chalaca

La separación de Melissa Klug y Jefferson Farfán en 2016 generó un gran impacto en el mundo de la farándula nacional. Después de su ruptura, ambos firmaron un acuerdo que incluía una cláusula de confidencialidad, estableciendo que no podían hablar el uno del otro.

El 19 de diciembre de 2017, Jefferson Farfán viajó a Cancún con sus hijos y su ahijada Valeria Roggero. Sin embargo, la madre de Samahara Lobatón afirmó no conocer a Roggero. En respuesta, Melissa Klug, madre de los hijos de Farfán, aclaró la situación.

"Mis hijos se fueron de viaje con su padre de ahí no sé quiénes más han viajado, yo hace más de dos años estoy separada de Jefferson y no sé a quién elige como ahijada como sobrina, yo no la conozco, no sabía que era su ahijada ni esa cosa, yo no sé si la habrá elegido como padrino de viaje seguro", señaló Klug en aquel momento.