César BK abre su corazón y reflexiona que amar no es dejar ir ¿Se refiere a Gabriela Herrera?

Hace un poco más de un mes, los artistas César BK y Gabriela Herrera estaban oficializando su relación sentimental. Después de un mes, la pareja decidió dar por terminada su relación por mutuo acuerdo, pero el joven cantante publicó un video donde reflexiona sobre amar de verdad y al parecer se lo dedicaría a la influencer.

El cantante César BK se ha convertido en un gran representante de la música peruana a nivel internacional y por medio de las redes sociales, sus canciones han alcanzado convertirse en virales. Hace un mes aproximadamente, el artista confirmaba con Gabriela Herrera su relación sentimental en el programa de Magaly Medina y contaron cómo nació su bella historia de amor.

Hace unos días, anunciaron el fin de su romance dejando muy sorprendido a sus seguidores, ya que solo habrían tenido un mes de relación sentimental oficialmente. La pareja habría quedado en buenos términos, pero César BK compartió un mensaje sobre el amor que podría ser dedicado a Gabriela.

"Amar no es dejar ir, amar no es darse por vencido cuando las cosas se ponen difíciles, amar no es salir corriendo del lugar. Amar es arriesgarse, es darlo todo sin esperar absolutamente nada a cambio, es jugártela. Yo lo entendí un poco tarde, tal vez demasiado, pero no, veas como lo veas amar no es dejar ir", expresó.