Dilbert Aguilar se viene recuperando favorablemente de su salud: "Retornamos a los escenarios"

Durante los últimos meses, Dilbert Aguilar ha preocupado a sus seguidores por su delicado estado de salud a causa de una grave neumonía. Luego de varios días de recuperación, el cantante se pronunció finalmente en sus redes sociales con un video.

Dilbert Aguilar es un reconocido artista de la cumbia peruana por temas como "Vuelva palomita" y muchos grandes éxitos. Este año, el cantante ha pasado por momento muy delicados en su salud preocupando a miles de seguidores. Felizmente, ya se encuentra recuperándose favorablemente y compartió un video en sus redes sociales agradeciendo a quienes lo apoyaron.

"Agradecer a todas las personas que se preocuparon por mí. me apoyaron en mi enfermedad. Les cuento que ya estoy mejor, dispuesto a trabajar. Así que hay DIlbert para rato. Gracias a Dios he recuperado la salud, claro con los debidos cuidados y ahora sí, me voy a cuidar como debe ser. Contarles que voy a cumplir con mis presentaciones que estaban pendientes y agradecer a todo el público maravilloso", expresó.