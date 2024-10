Amy Gutiérrez reflexiona sobre la belleza de la mujer: "1 de cada 2 se frustra cuando se mira al espejo"

Amy Gutiérrez es una de las cantante de salsa más representativas en el Perú y una gran representante a nivel internacional. En los últimos días, la joven ha venido informando sobre una estadística preocupante sobre como se sienten las mujeres con su belleza al mirarse al espejo.

Por medio de sus redes sociales, Amy Gutiérrez siempre ha compartido sobre su música, producciones musicales, eventos internacionales y conciertos. Aunque, también ha expresado en muchas ocasiones sobre su vida personal y temas donde afectan a muchas mujeres actualmente. Entre ellos, reflexiona sobre cómo una mujer se siente al mirarse al espejo con una preocupante estadística.

"Hay estadísticas que reflejan lo que pasan muchas mujeres. '1 de cada 2 se frustra cuando se mira al espejo porque siente que lo que ve no es suficiente'. Un número del que he sido parte muchas veces cuando he visto mi reflejo. Cuando veía una Amy llena de inseguridades. Una Amy que muchas veces despierta por las mañanas y piensa que no es suficiente. Esta cifra me ha tocado el corazón" , expresó la cantante con un video del estudio.

Muchas seguidoras expresaron sentirse en muchas ocasiones de igual manera. Entre los comentarios a su publicación, su amiga y colega Suu Rabanal expresó todo su apoyo a la intérprete de "Cuando me veo en tus ojos" por los sentimientos que tiene al pararse frente a un espejo.

Hace unos días, Amy Gutiérrez estuvo en el programa de América Espectáculos conversando sobre este mismo tema con la conductora Rebeca Escribens. Donde conversaron sobre esta situación que afecta a muchas mujeres y que viene batallando para poder superarlo, dando un valioso consejo a todas ellas que viene atravesando esto.

"No vemos nuestro valor, nuestra belleza exterior, pero también interior que importante es eso también. Me ha pasado y me pasa todavía, a veces me levanto con el pie izquierdo y me siento un poquito mal con lo que veo. Creo que lo más importante, más allá de lo físico es ver lo valiosa que eres, lo poderosa, lo increíble que eres, los valores que tienes, no dejar de lado solo por ver algo físico ¿no? creo que eso va más allá de la belleza exterior", contó.