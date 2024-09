Christian Domínguez se corre de Alexa Samamé y pide que la bajen del escenario: ¿Cuál fue el motivo?

Christian Domínguez pasó un bochornoso incidente durante una de sus últimas presentaciones musicales, debido a que se negó a subir al escenario mientras la conductora de Karibeña, Alexa Samamé, estuviera presente. La locutora le dejó una 'chiquita' al cantante tras ser retirada del estrado.

Recordemos que Samamé confesó haber tenido una aventura con Domínguez cuando él aún era pareja de Pamela Franco. Sin embargo, ahora el cantante parece no querer ver ni en pintura a la comunicadora.

Christian Domínguez se corre de Alexa Samamé

La influencer utilizó sus redes sociales para contar con lujo de detalles todos lo sucedido. Según Alexa, ella estaba animando el evento en Chiclayo con total normalidad ya que era parte de su trabajo. Sin embargo, de repente le pagaron el micrófono y las luces, por lo que ella bajó para consultar si todo estaba bien y fue allí cuando le dijeron que Domínguez no estaba dispuesto a compartir escenario con ella.

Asimismo, la joven brindó declaraciones a 'Magaly TV, la firme' Tv' y calificó de llorón a Domínguez. "El señor Christian Domínguez, tengo entendido, ha hecho un show con el dueño de la discoteca para que no me presente. Se puso a llorar diciendo que si yo estaba ahí, no se iba a presentar por nada del mundo", expresó.



Además, le envío un fuerte mensaje al cantante de cumbia ya que sintió que se estaba interponiendo en su trabajo. "Que no sea maric.... Yo he venido a trabajar y creo que solamente es un evento que no vamos a chocar", sentenció.

Alexa Samamé llama 'suri' a Domínguez

Alexa Samame Coronado, natural de Chiclayo, quien, según su perfil de Instagram, está dedicada al estudio de Ingeniería Industrial y trabaja como modelo y anfitriona en eventos. En el pasado, se la relacionó sentimentalmente con Sebastián Lizarazaburu, y ahora se le asocia con Christian Domínguez tras las pruebas mostradas en "Magaly Tv, La Firme".

Tras todo el escándalo mediático con Christian Domínguez, Alexa Samame se tomó muy en serio la letra de una conocida canción de Shakira y se puso en modo "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" y en una presentación le preguntaron: "¿Christian Domínguez es olluquito o no?", a lo que ella responde muy suelta de huesos. "No es olluquito, es suri. Es suri" .

No cabe duda que el encuentro de Christian Domínguez y Alexa Samamé sacó chispas ya que el cantante no quiso subir el escenario mientras la locutora de Karibeña estuviera presente y ella arremetió contra él diciendo que interfirió en su trabajo.