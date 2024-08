Cochinola 2024: 25 mil personas vibraron en la fiesta de reggaetón más esperada en el Perú

Cochinola 2024 fue un rotundo éxito, pues la fiesta rompió récord al reunir a 25 mil personas, quienes disfrutaron desde el principio hasta el final del evento de reggaetón que se realizó en las instalaciones del kilómetro 32 de la Panamericana Sur en Lurín.

El show se prolongó hasta el siguiente día, con un perreo ininterrumpido gracias al ritmo contagioso de los artistas más representativos del género. La presencia de Jowell & Randy, Alexis & Fido, Don Chezina y los mejores DJs nacionales e internacionales hizo que los asistentes disfrutaran de una noche llena de buena música, acompañada de un impresionante juego de luces y sonido, así como juegos pirotécnicos, que convirtieron esta velada en un espectáculo de nivel mundial.

Cochinola ofreció una zona de comidas y una zona de experiencias, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de "casarse" con "Cochi" y disfrutar de una gran cantidad de sorpresas que hicieron de la edición 2024 una experiencia inolvidable, que pronto se va a repetir a pedido de todo el público.

La seguridad del evento, gracias al apoyo brindado por la seguridad privada y la Policía Nacional del Perú (PNP), fue un factor clave para convertir al aclamado evento en un éxito sin precedentes. Cabe mencionar que, a diferencia de años anteriores, esta vez la fiesta de perreo y reggaetón dejó a todos con ganas de mucho más.

Artistas en la fiesta de reggaetón

La juerga más importante de reggaetón regresó con lo mejor del old school, pues unos duros del perreo pisaron tierras peruanas con toda la artillería de hits para derrochar sandungueo hasta el amanecer. Los primeros en hacer su ingreso al escenario fueron Alexis & Fido, quienes hicieron cantar y bailar al público con grandes éxitos como "Camuflaje", "Soy Igual Que Tú", "Rompe la cintura" y muchos más.

Jowell & Randy presentaron sus éxitos más recordados de la old school, tales como "Dos palgas", "Eh oh eh oh", "No te veo", entre otros más; pero también cantaron algunos de los temas que están incluidos en su último álbum musical denominado "Viva La Musik".

Jowell & Randy y DJ Warner se unieron a la gran cartelera que tuvo la edición de Cochinola 2024 y pusieron a bailar a las 25 mil personas que acudieron a la fiesta de reggaetón más esperada, donde disfrutaron de largas horas llenas de buena música a cargo de grandes artistas internacionales y otros exponentes del género urbano.