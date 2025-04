Dalia Durán revela que no estará en 'El Valor de la Verdad' con John Kelvin: "La promo me ha sorprendido"

El regreso de 'El Valor de la Verdad' trajo consigo una gran sorpresa. Este domingo, el programa de Beto Ortiz anunciaría la presencia de John Kelvin y Dalia Durán, quienes revelarían detalles de su tormentosa relación. Sin embargo, Dalia Durán salió al frente para aclarar que no se presentaría junto al cantante en el set, desmintiendo la promoción del programa.

En una entrevista telefónica en 'Magaly TV: La Firme', Dalia Durán dejó claro que no se sentará junto a John Kelvin en el programa. La cubana explicó que, aunque efectivamente pasó el polígrafo de 'El Valor de la Verdad', aún no ha grabado su intervención en el set de Panamericana TV.

"Esa promoción salió hoy y yo también me he sorprendido, pero dan a entender como si yo me voy a presentar con el señor Jonathan, cosa que no es cierta", aclaró Durán.