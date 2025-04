Magaly Medina a Samahara Lobatón tras negar ser 'guachimana' de Bryan Torres: "Me ha dado penita"

Samahara Lobatón decidió romper su silencio y aclarar los rumores que circulan en torno a su relación sentimental con el cantante Bryan Torres. La influencer habló de las críticas que aseguran que vigila a su pareja en sus presentaciones generando todo tipo de comentarios, entre ellos, los de la conductora Magaly Medina, quien no dudó en opinar sobre la situación.

Magaly Medina arremete contra Samahara Lobatón

Durante la última edición de 'Magaly TV: La Firme', la popular "Urraca" comentó las declaraciones que Samahara brindó en un programa de espectáculos. Magaly no pasó por alto el momento en que la hija de Melissa Klug aseguró que nunca ha tenido la clave del celular de Bryan Torres, algo que sorprendió a muchos.

"De verdad me ha dado penita, me ha dado cierta lástima porque ella dice 'yo nunca he tenido la clave del celular'... porque cuando uno busca no es buscando encontrar, cuando buscas es porque ya tienes sospechas", comentó Medina.

La conductora también criticó la forma en la que Samahara maneja su presencia en los conciertos de Bryan. Magaly consideró exagerado estar pendiente de las mujeres que se acercan al cantante, pues en su opinión, Bryan Torres no es un artista de fama internacional.

"Ni que fuera Maluma que las chicas se mueren y se abalanzan. El Bryan no es que digamos llega a un sitio y haya una avalancha de chicas que una o dos le pidan una foto es normal, pero en este caso no es así, en este caso es que él tenía comunicación con estas

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre su presencia en los conciertos de Bryan Torres?

Samahara Lobatón fue entrevistada en el programa 'América Hoy', donde respondió de manera firme a los cuestionamientos sobre su asistencia a los shows de su pareja. La influencer dejó en claro que no acude por celos, sino por decisión propia.

"No, en verdad yo voy cuando quiero. No es que yo todos los fines de semana", comentó, desmintiendo los rumores de un supuesto control sobre su pareja. Además, Samahara detalló cómo maneja su tiempo y cómo puede salir tranquila por las noches, gracias al apoyo de su familia. "Tengo mi casa, mis nanitas que me apoyan en la noche. Mis hijas duermen toda la noche", explicó.

La conversación continuó y le preguntaron si alguna vez le pidió la clave del teléfono a Bryan Torres, a lo que Samahara respondió de forma clara. Ella destacó que prefiere evitar conflictos y no revisar el celular de su pareja, ya que confía en que la relación se basa en el respeto mutuo.

"¿Pueden creer que yo nunca he tenido la clave de su teléfono? Ni se la he pedido. (¿Pero quisieras?) No, tampoco, tampoco, porque el que busca encuentra. Prefiero no buscar", expresó, causando las risas del set.

Samahara Lobatón continúa defendiendo su relación con Bryan Torres y asegura que entre ellos existe confianza. Mientras tanto, las críticas de Magaly Medina no se detienen, dejando en evidencia las diferentes posturas sobre cómo manejar una relación en el mundo del espectáculo.