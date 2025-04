Magaly Medina sobre supuestas indirectas de Jefferson Farfán a Yahaira: "Lo está haciendo para ganar titulares"

Jefferson Farfán sigue ampliando su presencia como empresario y figura mediática. Además de su 'Mall KM40' y el podcast 'Enfocados', incursiona en la música con el videoclip de "Amá Charo", un tema de timba cubana donde es protagonista. Sin embargo, el proyecto ha generado polémica, ya que algunos sugieren que la letra y ciertos detalles del video estarían dirigidos a su expareja, Yahaira Plasencia.

Durante la última emisión de su programa "Magaly TV: La Firme", la conductora Magaly Medina analizó detenidamente la letra de la canción y cuestionó las intenciones del exfutbolista. Según su interpretación, el tema de la orquesta "La Timba Caliente", donde Farfán es protagonista, estaría lleno de referencias dirigidas a la salsera Yahaira Plasencia.

Asimismo, Medina criticó que Farfán continúe enviando este tipo de mensajes pese a haber oficializado su relación con Xiomy Kanashiro. La conductora cuestionó que el exjugador mencione a una expareja en una canción, considerando que eso podría ser una falta de respeto hacia su actual novia.

"Yo digo, si tú tienes una novia que acabas de oficializar, ¿por qué la irrespetas hablando en una canción de una ex que no deberías hablar? Claro, pero como la chiquita que tiene al lado no se da por enterada o le tolerará todo... Indirectas o no, estás hablando de tu ex", sostuvo "La Urraca