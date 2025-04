¡De no creer! Dalia Durán se retracta de la denuncia que hizo a John Kelvin: "Desiste como agraviada"

La conductora Magaly Medina mostró un documento en su programa enviado por el abogado de John Kelvin, donde Dalia Durán firmó un documento en donde se retractaría de la denuncia que puso al cantante de cumbia y renunciando a indemnizaciones.

En este documento que se mostró en el programa de 'Magaly TV La Firme', se puede observar que fue firmado por Dalia Durán el pasado 26 de febrero. Donde se explaya que la agraviada se retracta y afirma conciliación con John Kelvin, el padre de sus hijos.

Así mismo pide que se le quiten las restricciones que le impidan salir del país para generar dinero para la mantención económica y alimentaria de sus cuatro hijos, Como se recuerda, John Kelvin anunció hace unos meses que se iría a vivir a Barcelona con sus hijos, por ende con Dalia Durán.

Después de leer el documento que Dalia Durán firmó para que John Kelvin esté libre de la denuncia que interpuso, la conductora Magaly Medina no dudó en dar su opinión afirmando que esto sería una burla a la justicia.

"Es increíble, no puedo entender la piscología de mujeres maltratadas, no puedo entender como después pueden arrepentirse y recibir al golpeador, la plata los ha unido (...) Para beneficio de John Kelvin, de retractarse, lo limpia a él. No haces eso Dalia ¿o te ha prometido llevarte a Barcelona? le esta ofreciendo llevársela a vivir lejos y ella le ha creído", expresó la conductora de TV.