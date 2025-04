Evelyn Vela contra Melissa Klug por hablar de sus hijos: "Dice que los quiere, pero insulta a mi hija"

Hace más de una semana, Melissa Klug estuvo en el programa de 'El Valor de la Verdad' donde habló sobre Evelyn Vela. Es así como ahora, su ex amiga decide salir a hablar sobre sus declaraciones y la relación de sus hijos.

En el programa de 'Todo se filtra', Evelyn Vela apareció como invitada para contar su verdad tras las declaraciones de Melissa Klug en el sillón rojo. Durante la entrevista, la ex amiga de la Klug expresó que nunca se metió a hablar de los hijos de ella, pero que la ex de Farfán si se metió con su hija.

"Creo que a ella no le gustaría que toque a sus hijas, hasta el día de hoy no me han escuchado en ningún programa hablar de las chiquitas, porque ni lo haré. Me parece lo más bajo que meta a mi hija en esto. Mi hija jamás va hablar porque no está al nivel de ellas", expresó.