Dalia Durán rompe su silencio tras polémico trend de TikTok con John Kelvin: "Voy a terapia"

Hace unos días, Dalia Durán y John Kelvin causaron polémica al grabar el trend 'Si tu marido te pega', donde muchos usuarios se sintieron indignados ya que ellos pasaron por una fuerte denuncia de agresión física. Ahora, la expareja del cantante se pronunció sobre aquel video en redes.

En una entrevista para El Trome, Dalia Durán respondió ante la ola de críticas que recibió por grabar el trend de TikTok, con quién fue su agresor hace un par de años, John Kelvin. Muchos usuarios expresaron que fue una burla a todo el apoyo que recibió en aquel entonces. Ante ello, la cubana desmintió tal hecho.

Luego, el entrevistador añade que Magaly Medina y 'Peluchín' comentaron hace unos días, que no debió jugar con algo tan delicado. Debido a su historial de agredida por su expareja John Kelvin y afirmó nuevamente que no se está burlando, pero que el padre de sus hijos se mantiene cerca por el bien de ellos.

"Jamás me burlaría con algo que viví en carne propia, no es que sufra de amnesia, pero tampoco puedo vivir arrastrando el pasado y recordando a cada rato porque eso me daña. El padre de mis hijos está cerca de ellos, pero sigue en evaluación", añadió