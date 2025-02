Darinka Ramírez sobre la polémica ruptura de Farfán y Xiomy: "La vida privada de él es su tema"

Luego del fin de la relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, han surgido diversas especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Algunos atribuyen el quiebre a los vínculos pasados del exfutbolista. Ante la ola de rumores, Darinka Ramírez, madre de la última hija del exseleccionado, decidió pronunciarse y aclarar que no tiene ninguna intención de involucrarse en la controversia.

Durante la emisión del programa, 'América Hoy', Darinka Ramírez , se comunicó para dejar en claro su posición. La influencer aseguró que no tiene ninguna relación con la separación y pidió que no se la vincule con el tema.

"No la conozco y la vida privada del papá de mi hija es su tema. Han relacionado el tema de mis redes, pero no todo gira respecto a la relación con él. Si es cierto o no, no lo sé. Deseo a todos bendiciones", manifestó con firmeza.