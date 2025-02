¡De mujer a mujer! Bailarina manda 'consejito' a Samahara Lobatón tras coqueteos con Bryan Torres

Las supuestas conquistas de Bryan Torres se han ido revelando en el transcurso de los días y ya han sumado a cinco jovencitas con quien habría estado siendo infiel a Samahara Lobatón. Ahora, la última en pronunciarse fue una bailarina que ahora, le ha enviado un consejo a la hija de Melissa Klug.

En el programa de Magaly Medina, la bailarina María Medrano reveló audios donde se escucha a Bryan Torres coqueteándola e invitándola a salir y escaparse de Samahara Lobatón. Ahora, la jovencita se comunicó con el programa de 'Amor y Fuego' donde estuvieron conversando por muchos minutos.

Luego, Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron a la jovencita, qué es lo que le aconsejaría a la hija de Melissa Klug, ante tantas jóvenes que han salido a acusarlo de infiel. Ante ello, la bailarina afirmó que debe continuar sola.

"¿Qué le recomendarías tú a Samahara a vista de esta muestra de solidaridad que le has avisado, poniéndole alerta sobre el hombre que tiene al lado?", le pregunta 'Peluchín' y responde: "Lo que le podría decir de mujer a mujer es que no hay ciego el que no quiere ver, tener un hijo con alguien no implica tener una relación con él. Que al final cuando las cosas malas pasan, uno sigue adelante y su vida sigue normal, tiene que seguir adelante sin ningún problema".