Magaly se 'mecha' EN VIVO con Greissy Ortega y Randol Pastor: "No me gusta la gente mentirosa"

En su programa, Magaly Medina sorprendió al conectarse en vivo con Greissy Ortega y su actual pareja Randol Pastor, que realizaron una conferencia de prensa. Cuando hablaron del nuevo bebé que está esperando la pareja, se inició el cruce de palabras que terminó por acabar la paciencia de la conductora.

Magaly cuestiona a Greissy Ortega

Primero, Greissy Ortega reveló que actualmente ya tiene cuatro meses de embarazo, que sería su cuarto hijo y el tercero de Randol Pastor. Ante ello, Magaly Medina cuestionó que no estuvieran tomando precauciones para evitar embarazarse, ya que iniciaron su relación hace cinco meses solamente.

Magaly comenta: "Uno no los tiene para tener abandonados, es para encargarse de manera emocional y económica de ellos (...) Todo lo que has pasado, traer un cuarto niño, uno se pone a pensar, estabilización económica".

Ante ello, Greissy sale aclarar que sus hijos no están pasando por una mala vida y que nunca los ha abandonado. Incluso, la joven afirmó que se siente capacitada de cuidar a este nuevo hijo que espera con Randol.

"Mis hijos no están pasando mala vida gracias a mi. La verdad me siento capacitada para criar a un bebé (...) yo nunca le he pedido nada a nadie, me caminado por mi crianza, nunca los dejé, nunca los abandoné, jamás. Siempre los cargaba, cruce con ellos Estados Unidos", expresó defendiéndose.

No cree que Randol Pastor trabaje

Luego de ella, Magaly Medina espera que Greissy no salga a la tv en unos meses a pedir que Randol Pastor le pase la pensión del hijo que esperan, ya que según la conductora, no trabajaría. Ante ello, el hermano de Allison Pastor afirmó que siempre ha trabajado, pero la conductora le cuestionó por no pasar pensión a la madre de su hija.

"No engañes a la gente, en el mundo del modelaje las mujeres son las que mejores ganan. No te veo chambero", expresó Magaly. Ante ello, Randol afirmó que no hablaría de la madre de su hija: "Yo no voy hablar de la madre de mi hija, se merece un respeto. Yo le pasaba y ella quería más".

Finalmente, Magaly Medina afirmó no tener paciencia para seguir discutiendo con ambos, ya que según observa Greissy Ortega estaría repitiendo patrones con Randol Pastor. Incluso, afirmó que la joven no estaría aprendiendo de las malas experiencias que ha pasado con su expareja y estuvo pidiendo ayuda en su programa hace unos años.