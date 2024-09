Dayanita confiesa por qué busca amor en hombres: "Mi padre nunca me dio cariño"

Es de conocimiento público la orientación sexual de la comediante Dayanita quien ha logrado ganarse el cariño de todo el público con su simpatía, su carisma y el talento que tiene para hacer reír a la gente.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad en su vida ya que, episodios de su adolescencia, han marcado su personalidad actual provocando que hasta la fecha tenga ciertas inseguridades con los hombres.

La popular Dayanita ha tenido una vida bastante difícil antes de ser una persona conocida es por ello que la cómica reveló detalles de su vida personal en una entrevista para el diario el Trome donde reveló que es una persona muy celosa, vengativa pero a pesar de ello se considera una mujer que siempre ama con la mejor de sus intenciones.

En un primer momento la trabajadora del programa 'JB en ATV' confesó tenerle cierto temor a la soledad por lo que siempre ha buscado el amor en hombres sin darse un tiempo para estar realmente soltera tal y como se dio el caso ahora último con su expareja a Topito a quien de inmediato reemplazo con otro jovencito.

"Siempre busco el amor en un hombre, porque mi padre nunca me dio cariño", dijo la comediante ya es que ella jamás ha tenido una relación que pueda presumir con su padre ya que en todo momento la minimizó asegurando que no iba a lograr hacer alguien en la vida.

Es por ello que actualmente es una persona controladora celosa y hasta tóxica con sus parejas debido a los traumas que vivió en la infancia pese a ello no ha perdido la esperanza de amar con respeto y confianza.

Pese ello reveló que se considera una muy buena pareja cuando Lo tratan con cariño y respeto.

"Me considero una persona muy detallista, amable, cariñosa, atenta, expresiva y doy cariño todo el tiempo", dijo la actriz cómica.

Además, aseguró que así como ofrece todo de ella en las relaciones espera recibir lo mismo y hasta más y advirtió que cualquier hombre que se involucre con ella y le saque los pies del plato ella se lo devolverá y mucho peor.

Finalmente, Dayanita confesó que ha recibido ayuda de especialistas para poder sanar poco a poco todos los difíciles momentos que vivió con su familia al no ser aceptada como es pese a ello hoy en día vive feliz rodeada del amor de su madre quien ha sido su principal sostén y a quien siempre le deberá toda la gratitud y amor por lo que hizo por ella.

El actor peruano Santiago Suárez y Dayanita fueron parte de la última edición de "Chapa tu money" el cual es conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Pasaron por diversas competencias que superaron satisfactoriamente sin embargo uno llamó la atención llamado 'Pelotas al aire', el cual consiste en que ambos deben acercarse más a la cuenta para capturar una pelota con sus labios.

A pesar que en las primeras pelotitas fueron atrapadas con éxito en uno de los turnos pasaron un divertido momento cuando una de ellas al parecer no encajó en el labio de ambos y terminaron dándose un beso.

Lejos de evidenciar alguna incomodidad ambos participantes no dudaron en reírse y tomar esta situación con bastante humor y es que este suceso también provocó diversos comentarios en redes sociales.

"Dayanita cumpliendo el sueño de muchas", "perdón pero ese besito no fue de casualidad", "Dayanita debería quedarse me encanta que participe de ese programa", "Nunca había envidiado tanto a la dayanita hasta ahora", fueron algunos de los comentarios en la publicación de las redes oficiales de "No Somos TV".