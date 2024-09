¿De qué se trata? Andrea San Martín sorprende tras revelar nuevo retoquito: "Es mi momento"

Andrea San Martín decidió de una vez por todas mejorar su imagen física y anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que se estaría sometiendo a una intervención quirúrgica a favor de no solo su imagen sino también por salud.

Como se sabe la empresaria es madre de dos hermosas niñas a quienes ha criado con todo el amor del mundo, sin embargo, la lactancia exclusiva en sus dos pequeñas ha provocado que su cuerpo tenga cambios qué según ella ya llegó el momento de corregir.

La maternidad es un proceso que vive una mujer con mucho esmero y amor y es que ver la sonrisa de los hijos es la vitamina que una necesita para continuar criando maravillosos hijos.

Este es el caso de Andrea San Martín quien tiene dos hijas a quienes les dedica todo su tiempo, su atención y su amor, sin embargo, no todo es color de rosa, ya que al tener dos pequeñas y haberles ofrecido una lactancia exclusiva provocó que su cuerpo sufra de algunos cambios que con el pasar de los años han provocado ciertas inseguridades en ella misma.

Es así que la empresaria decidió de una vez por todas asumir un nuevo reto para favorecer su figura.

Es por ello que Andrea San Martín anuncia que se someterá a una mastopexia esto con el fin de levantar sus senos ya que al haber ofrecido lactancia materna tantos años era de esperarse que perdieran firmeza.

"Bueno con la lactancia materna sobre todo cuando das lactancia materna exclusiva que yo lo hice con mis dos hijas, pues obviamente la piel ya no queda igual, como saben yo ya no puedo tener más bebés así que este es mi momento" , dijo la 'Ojiverde'.

Asimismo, Andrea reveló que si bien es cierto ya se había sometido a un aumento de senos aprovechará esta intervención para cambiarse las prótesis de manera que quede totalmente satisfecha con su nueva 'pechonalidad'.

Por el momento no se sabe como reaccionó Andrea a esta intervención pero es de esperarse que dentro de poco contará novedades de su operación en su cuenta oficial de Instagram.

Deyvis Orosco y la productora Michelle Alexander presentaron a todo el elenco que formará parte de 'Tu Nombre y el Mío' por los próximos seis meses. Entre ellos, presentaron a la actriz Sirena Ortiz, quien interpretará a un interés amoroso del protagonista que se llamará Adriana Martínez. El parecido con la influencer Andrea San Martín, muchos habrían llegado a la conclusión que sería su personaje.

En el programa de 'América Hoy', la locutora radial Andrea San Martín estuvo de visita y quedó sorprendida cuando le mencionaron que formará parte de la serie que se estrenará. Muy a su estilo, la influencer comentó que ella debía haber participado en el guion si fuera el caso, dijo entre broma a las conductoras del programa de televisión.

"¿Yo voy a aparecer en la serie? ¿De verdad? ¿Pero han dicho que es mío? Porque yo he escuchado que es ficción ¡No! Porque imagínate, si fuese realidad, yo hubiese participado en el guion. Bueno, pero es que yo soy como Janet no hay una actriz que me pueda reemplazar ¡Perdóname! Si eso no fuese ficción, la mitad de la novela tendría mi nombre y, es más, sería el continuará", expresó.