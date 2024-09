Alejandra Baigorria es elogiada por llevar a sus trabajadores de paseo: "El éxito del crecimiento es en EQUIPO"

La empresaria Alejandra Baigorria nuevamente es el centro de atención pero no por algún pleito entre Magaly Medina y su pareja Said Palao, y es que esta vez la rubia modelo decidió irse de paseo junto a todo su equipo de trabajo quienes han hecho posible que su marca hoy en día tenga mucho éxito.

La influencer compartió en sus redes sociales un pequeño video de lo que fue este día recreativo al lado de las personas que la vienen apoyando desde que inició este proyecto de ropa resaltando que si no fuera por toda la gente que trabaja con ella no sería posible haber crecido tanto en este gran mercado textil.

La ex chica reality Alejandra Baigorria ha sido elogiada constantemente por su persistencia y disciplina cuando de trabajo se trata y es que es ella quien empezó un pequeño negocio de ropa sin imaginar que con el pasar de los años se iba a convertir en una de las marcas que ya se encuentran muy bien posicionadas en el mercado.

Sin embargo, la empresaria es consciente que cada logro que ha tenido con su marca no ha sido solo por su esfuerzo sino también por el de las personas que se encuentran junto con ella trabajando para hacer que su marca de ropa cada vez sea la favorita de todos los peruanos.

Es por ello que la 'Rubia de Gamarra' decidió salir de la rutina para ir con todo su equipo de trabajo a un centro recreacional y participar de diversos juegos lejos de la responsabilidad de trabajo a manera de agradecimiento por todo su esfuerzo y entrega diaria.

En el corto video que compartió en redes se puede ver a todo su equipo de trabajo dividido en diversos grupos de acuerdo al color para que puedan realizar actividades de competencia con premios, bailes y desafíos.

En esta tarde de full diversión risas y alegría Alejandra estuvo acompañada de Said Palao quien también fue parte de la celebración de los 15 años de la empresa de la rubia.

Además se pudo apreciar la alegría de todos los trabajadores de poder distraerse por un día de sus labores para enfocarse en ganar la competencia al estilo de "Esto es Guerra".

Diversos usuarios no dudaron en comentar en la publicación de Alejandra resaltando la humildad que tiene a pesar de ser una figura pública e incluso recalcando que es una jefa que no solamente es líder sino que también es amiga para toda la gente que trabaja con ella.

"Por eso esta chica Todo le va bien porque ella se muestra como una gran jefe siempre veo que agasaja su equipo de trabajo", "se gozó de inicio a fin muchas gracias por la invitación", "la pasamos increíble que lindo equipo son los mejores", "Me gustaría trabajar en tu empresa", "Qué bello ojalá que en todas las empresas valoren a sus trabajadores como lo haces tú", "Esto sí es una súper jefa muchas bendiciones para Ale te admiro un montón" , fueron algunos de los comentarios a favor de Baigorria quién demuestra que su éxito no solo personal sino compartido.

Una joven que es diseñadora publicitaria y trabaja en la marca de Alejandra Baigorria confesó que aunque en un inicio tenía miedo de participar en las convocatorias, es la mejor decisión que puede haber tomado.

"Algún día se me pasó por la mente llegar a trabajar con Ale, pero no me atrevía. Cuando vería alguna convocatoria siempre la dejaba pasar, hasta hace casi dos años y ha sido una de las mejores decisiones que sin duda he tomado", escribió en un inicio.