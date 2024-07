Macarena Vélez se pronuncia tras revelarse pausa en planes de boda de Alejandra y Said: "Ahí quedó"

La futura boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ha sido el centro de atención en el mundo de la farándula. Sin embargo, recientemente se anunció que los planes de matrimonio se han pausado. En medio de esta situación, Macarena Vélez, ex pareja de Said Palao, se pronunció sobre el tema y sorprendió con su actitud.

Macarena Vélez sobre la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

Macarena Vélez decidió pronunciarse luego de que Alejandra Baigorria anunciara que sus planes de boda con Said Palao están en pausa. ¿El motivo? Está enfocada en sus proyectos personales y profesionales. Esta noticia dejó a muchos sorprendidos y generó rumores sobre posibles problemas en su relación.

En medio de la expectativa, Macarena Vélez fue abordada por los medios y no dudó en compartir su opinión sobre diversos temas. Entre ellos habló sobre su vínculo con Carlos Morales, con quien se le vio y ha estado en la cárcel; así como, sobre su ex Said Palao, quien se casará con Alejandra Baigorria.

"Lo que hiciste tu pasado, no define tu futuro... Yo soy una persona que no soy de juzgar a nadie, ni que me dejo llevar por eso. Simplemente me gusta conocer a la persona y ya está", comentó inicialmente la ex chica reality, refiriéndose a su postura sobre la situación.

En relación a su estado sentimental, Macarena aseguró que está soltera. Luego, mencionó la frase "soltera, pero nunca sola". Afirmó que sí tiene pretendientes, pero explicó que no quiere perder su tiempo, ni para estar jugando con el "a ver qué pasa".

"Hay pretendientes, sí. Ya estoy en una edad que tampoco estoy jugando en. 'Ah vamos a ver qué tal o qué onda con este'. No... La última persona (pretendiente) fue extranjera. Fue una experiencia bonita, distinta. Y... no lo sé", contó.

Cuando los reporteros del programa "Amor y Fuego" le preguntaron directamente sobre la futura boda de Said Palao y Alejandra Baigorria, Macarena respondió con madurez. Y se mostró feliz porque su expareja se case.

" Les deseo lo mejor a todas las personas que han pasado en mi vida, a ellos dos, a todos. Me llevo lo mejor de eso y de ese momento, fue muy bonito, fue una experiencia muy linda, pero ahí quedó. Ahora sigo para adelante y estoy en otras cosas", mencionó.

La relación de Alejandra Baigorria y Said Palao

Alejandra Baigorria nació el 8 de septiembre de 1988 y actualmente tiene 35 años. Su relación con Said Palao, quien nació el 30 de marzo de 1993 y tiene 31 años, comenzó cuando ella tenía 33. A pesar de la diferencia de casi cinco años, han demostrado ser una pareja sólida, aunque sus planes de boda están en pausa por ahora.

La pausa en los planes de boda ha generado especulaciones sobre posibles problemas en la relación de Alejandra y Said. Sin embargo, ambos han asegurado que la decisión se debe a los compromisos laborales de Alejandra, quien está muy enfocada en sus negocios y proyectos personales.

Mientras tanto, Macarena Vélez ha demostrado madurez y buena disposición al hablar sobre la boda de su ex pareja Said Palao y Alejandra Baigorria. Aunque los planes de matrimonio están en pausa, Macarena les desea lo mejor y se enfoca en su propio camino.