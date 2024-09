¡Nueva faceta! Darinka Ramírez debuta como empresaria con marca de ropa infantil

Darinka Ramírez, conocida por ser la madre de la hija menor de Jefferson Farfán, ha sorprendido a sus seguidores al lanzar su propia línea de ropa infantil, "Bloop Streetwear Kids". Esta nueva faceta como empresaria ha causado revuelo, especialmente porque la pequeña hija que tuvo con el exfutbolista es una de las modelos que luce las prendas de la marca.

El programa "Todo se Filtra", conducido por el carismático 'Metiche' (Kurt Villavicencio), fue el encargado de dar a conocer el nuevo emprendimiento de Darinka Ramírez. Según el conductor, la tienda ofrece ropa infantil con un estilo deportivo y urbano, pensado para los más pequeños de la casa.

Darinka había creado la cuenta de Instagram de su marca el pasado 5 de marzo, pero fue recién el 8 de agosto que decidió activarla oficialmente para mostrar las prendas exclusivas que su tienda ofrece. "Bloop Streetwear Kids" ya está disponible online, y los precios de la ropa varían entre los 35 y 130 soles.

Metiche no dudó en compartir algunos detalles de los productos: "Conjunto de buzo blanco para niños, antes costaba 125 soles, pero ahora está en 110 soles, con descuento incluido. Y si quieres algo más elaborado, tienen el tripack, que incluye chaleco, polo y bermuda, por 130 soles".

Además, comentó que las prendas pueden adquirirse por separado, con precios que oscilan entre los 35 y 50 soles.

Darinka Ramírez ha hablado abiertamente sobre su vida personal en redes sociales, y en más de una ocasión ha destacado lo mucho que disfruta ser madre. En una reciente interacción con sus seguidores, compartió que cuidar de su hija es uno de los trabajos más difíciles que ha tenido.

"Cuidar de mi hija es el trabajo más duro que he tenido. Desde los 18 años he trabajado y estudiado, pero he aprendido a amar este proceso", confesó Darinka.