¡Defiende a Paolo! Ana Paula DESTRUYE a Brunella Horna: "Hablas tonterías, asesórate con tu marido"

Ana Paula Consorte explotó contra Brunella Horna en redes sociales, tildándola de mentirosa y desinformada. La modelo brasileña defendió a su pareja, Paolo Guerrero, en medio de la batalla que tiene con el Club Deportivo de la Universidad César Vallejo (UCV).

A través de su canal oficial de Instagram, Ana Paula compartió un extenso mensaje donde revela que tanto Richard Acuña, como el DT de la UCV, Guillermo Salas, estaban enterados que el 'Depredador' ya no jugaría con el 'club poeta' y solo fue al estadio para acompañar al equipo.

En el inicio de su mensaje, Ana Paula deja claro que tiene muchas cosas por decir pero prefiere esperar un poco. Sin embargo, cuestionó la convivencia de Brunella Horna y Richard Acuña, además de su comunicación diaria.

"Al parecer no (hablas con Richard Acuña), porque hablas tontería y media. Pregúntale bien a tu marido que él sabía, Paolo le comunicó a RA que no jugaría más, le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar", expresó Ana Paula mediante Instagram.