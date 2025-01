Dra. Fit desmiente a Jonathan Maicelo tras negar más retoques en el rostro: "Le puse 15 jeringas de ácido hialurónico"

Jonathan Maicelo, el famoso boxeador peruano, está en el centro de la polémica por su cambio de apariencia, el cual ha levantado muchas preguntas entre sus seguidores.

Recientemente, en una entrevista con Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, Maicelo negó haberse sometido a tratamientos estéticos más allá de su rinoplastia. Sin embargo, la Dra. Fit, quien lo atendió, lo desmintió y reveló detalles sorprendentes sobre el proceso que Maicelo pasó.

Todo comenzó cuando Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, notó un cambio en el rostro de Maicelo y le preguntó directamente si se había inyectado bótox o algo similar.

"Han dicho que además de la rinoplastia, tus labios se ven más pronunciados, como si te hubieran inyectado un poquito de labios", dijo Metiche. Ante esta pregunta, Maicelo respondió de inmediato: "No me he hecho nada". Sin embargo, Metiche insistió, preguntando si había utilizado bótox, ya que su piel se veía más suave y fresca. "No, nada, nada", repitió Maicelo.