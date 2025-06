Fabio Agostini descarta pelea con Jenko del Río en Celebrity Combat y arremete: "No le voy a dar vida al payaso ese"

El español Fabio Agostini no se guardó nada y respondió con todo al reto que le lanzó Jenko del Río en Celebrity Combat Perú. El modelo lo tildó de irrelevante, lo llamó "payaso" y dejó claro que no piensa enfrentarse a alguien que no le conviene.

Fabio Agostini rechaza pelea con Jenko del Río en Celebrity Combat

Jenko del Río venció a Nico Ponce en el Celebrity Combat Perú y en su mensaje final reto a Fabio Agostini. Al día siguiente, Fabio apareció en un live junto a su hermano Bruno para aclarar que no piensa aceptar el reto. Y lo hizo a su estilo, sin pelos en la lengua.

"¿Quién mier** es ese tío?... Nico Ponce le hizo un favor, porque este tío está aquí mendigando hace tiempo... Desde que lo conozco, está clavado con 80,000 seguidores, hace 20 años. Se fue a Miami por un montón de problemas. ¿Ustedes creen que le voy a dar vida al payaso este?", dijo sin filtro, generando todo tipo de comentarios.

El español también dejó claro que solo se subiría al ring si fuera con alguien famoso y que le deje ganancias tras el espectáculo.

"A mí me dice un tío polémico, famoso, a mí me dice Mike Tyson: 'Fabio, vamos a subir'. Sé que son negocios y me voy a forrar, sé que voy a salir sin dientes, pero me va a beneficiar, yo me subo", explicó.

Fabio no solo lo rechazó, también acusó a Jenko de tenerle envidia desde hace años. Según él, su excompañero de reality está buscando cámara a costa suya.

"¿Creen que me voy a sumar a la payasada de este tío? Que está en nada, que me tiene una envidia increíble, que le va diciendo a todo el mundo que me va a pegar como si fuera Al Capone. ¿Se creen que yo le tengo miedo a algo?", expresó molesto.

Aunque Bruno trató de calmarlo, Fabio no bajó la guardia y remató con una frase que causó revuelo en redes.

"Que siga gritando a los cuatro vientos que yo con tarad** no me sumo", destacó Fabio Agostini en la transmisión en vivo.

Jenko reta a Fabio tras vencer a Nico Ponce

Jenko del Río viene con la moral al tope tras su victoria contra Nico Ponce. En pleno evento y con el cinturón en mano, sorprendió a todos con un mensaje directo para Fabio Agostini. Jenko insistió en su propuesta para pelear con el español en una siguiente edición del programa.

"Quiero retar a uno que no es de Perú. Es un baboso de metro y 92. Se la tengo jurada porque en un reality de Chile me hizo una pendejad*. Lo reto a Fabio Agostini a subir al ring", soltó con rabia el ex chico reality. "Si quiere subirse aquí y llegar a un acuerdo generoso con la organización, reto a Fabio Agostini a subir al ring. A ver si tiene los hue para hacerlo", remató ante cámaras.

Cabe señalar que la rivalidad entre Fabio Agostini y Jenko del Río tiene historia. Todo comenzó años atrás, cuando coincidieron en realities como "Combate" y se intensificó en el programa chileno "Palabra de Honor", donde ambos protagonizaron varios enfrentamientos.

Fabio asegura que desde el primer momento dejó claro que Jenko no le caía bien y lo acusó de hablar mal de él y de su hermano Bruno a sus espaldas, lo que generó una fuerte antipatía. Por su parte, Jenko del Río afirma que el conflicto viene desde que participaban juntos en "Combate", y acusa a Fabio de burlarse de su físico por haber estado con unos kilos de más.

Ambos han declarado públicamente su desprecio mutuo, por eso el reto de Jenko en el ring fue tomado como una provocación directa. La pelea entre Fabio Agostini y Jenko del Río parece cada vez más lejana. Mientras uno quiere revancha y cámaras, el otro prefiere ignorarlo y dejarlo "sin vida". La polémica está encendida y todo indica que esto recién empieza.