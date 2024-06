Gato Cuba deja claro que no irá a la boda de Melissa Paredes: "No tendría nada que hacer ahí"

Rodrigo Cuba, conocido futbolista peruano, dejó en claro que no tiene intención de asistir a la boda de su exesposa, Melissa Paredes, con Anthony Aranda. En una entrevista para "Amor y Fuego", el jugador explicó sus razones y habló sobre la relación que mantiene con la madre de su hija.

El Gato Cuba habló con las cámaras de "Amor y Fuego" y aclaró que no asistirá a la boda de su exesposa, Melissa Paredes, con Anthony Aranda. En su entrevista, dejó claro que su relación con Melissa es solo como padres de su hija.

Cuando se le preguntó si asistiría a la boda de Melissa, Rodrigo fue directo: "No, yo no tendría nada que hacer ahí. Yo creo que al final cada uno ya está haciendo su vida y la única relación o vínculo que tenemos es por nuestra hija".

Así, dejó claro que su interés está en su hija y no en la vida personal de su exesposa. Además, Rodrigo habló sobre cómo ha mejorado su relación con Melissa por el bienestar de su hija.

Esta declaración muestra que ambos están enfocados en proporcionar un ambiente saludable para su hija.

Melissa Paredes, por su parte, ya había dicho que no invitaría a Rodrigo ni a su pareja, Ale Venturo, a su boda con Anthony Aranda. La actriz explicó que solo quiere a familiares y amigos cercanos en su celebración. Esta decisión no sorprendió a Rodrigo, quien entiende y respeta la decisión de su exesposa.

La relación entre Rodrigo y Melissa ha sido complicada desde su separación, que incluyó disputas legales y acusaciones de infidelidad. A pesar de estos conflictos, ambos han hecho un esfuerzo por mantener una convivencia pacífica por el bien de su hija.

Rodrigo Cuba y su visión del matrimonio. Rodrigo también compartió su opinión sobre el matrimonio. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de casarse con su actual pareja, Ale Venturo.

Esta declaración muestra su visión pragmática sobre el matrimonio y su preferencia por una relación basada en el compromiso y no en un contrato legal.

Reacción ante las declaraciones de Melissa. Melissa Paredes, en una reciente entrevista, recordó la difícil separación de Rodrigo y cómo afectó a su hija.

Rodrigo respondió a estas declaraciones diciendo: "No tengo la culpa de nada, no he visto las declaraciones, yo no tuve nada que ver pero es un episodio pasado, y creo que es un episodio pasado que ambos nos costó superar porque fue un momento duro para ambos".