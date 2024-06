Jefferson Farfán sobre su padre ausente en su infancia: "Ahorita estarías en mi mansión"

El exfutbolista Jefferson Farfán ha decidido abrir su corazón y hablar sobre su relación con su padre, Luis Farfán Quispe. En una reciente entrevista con su tío, Cuto Guadalupe, Farfán compartió detalles de su infancia y la conexión que mantiene actualmente con su progenitor.

El exfutbolista Jefferson Farfán abrió su corazón en una reciente entrevista con su tío, Cuto Guadalupe, en el programa "La Fe del Cuto". En la charla, Farfán compartió detalles sobre su infancia y la relación actual con su padre, Luis Farfán Quispe, revelando aspectos desconocidos de su vida familiar.

Un vínculo amistoso y de respeto. Jefferson Farfán sorprendió al hablar sobre la relación que mantiene con su padre, a pesar de que no estuvo presente durante su infancia.

"Mi papá conmigo, siempre que nos hemos visto, es una relación amical. Siempre lo jodo, pero la comunicación con mi papá es de amigos. Mi papá sabe que no ha estado conmigo, pero mi mamá siempre me inculcó a no odiar a mi papá, a no juzgarlo", explicó Farfán.