¡Indignada! Mariella Zanetti arremete contra Cueva por mandar a 'vender marcianos' a Pamela López

La ganadora de 'El Gran Chef: Famosos', Mariella Zanetti, criticó duramente el comportamiento del futbolista Christian Cueva, quien ha estado en el centro de la polémica después de que Pamela López, su aún esposa, lo acusara de no cumplir con sus responsabilidades económicas hacia sus hijos.

La actriz cómica manifestó su indignación por los audios filtrados en los que el jugador peruano manda a 'vender marcianos' a la madre de sus hijos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La reconocida actriz cómica, Mariella Zanetti, expresó su indignación ante el comportamiento de Christian Cueva, mostrando su decepción al conocer la difícil situación económica que enfrentan los hijos del futbolista con Pamela López. La actriz cuestionó cómo Cueva, jugador de Cienciano, puede costear sus viajes mientras lo acusan de no cumplir económicamente con sus hijos.

"¿Cómo me vas a decir que no tiene plata si percibe un sueldo? Además, me imagino que tiene ahorros, inversión, ¿cómo tiene para viajar y no tiene para sus hijos?", empezó diciendo Mariella Zanetti para un medio local. "Lo que haga con su vida personal es su asunto, pero él tiene hijos que tiene que mantener", acotó indignada.