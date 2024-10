¡Fuerte y claro! Génesis Tapia desmiente reconciliación con Kike Márquez tras viaje juntos

La relación de Génesis Tapia ha sido objeto de controversia tras confirmarse la infidelidad de su esposo, Kike Márquez. La situación se complicó aún más cuando la empresaria reveló que estaba atravesando un embarazo de alto riesgo y tuvo que ser hospitalizada por la posibilidad de un aborto.

A pesar de los rumores sobre una posible reconciliación, Génesis Tapia ha aclarado que su relación con Kike no ha cambiado, y que está concentrada en su propio bienestar y el de sus hijos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A través de sus redes sociales, la abogada Génesis Tapia se ha pronunciado sobre las especulaciones entorno a su presunta reconciliación con Kike Márquez. Ante ello, la pelirroja desmintió que haya retomado su relación con el empresario, quien le fue infiel con una joven de 18 años.

La empresaria ha dejado claro que está enfocada en su bienestar mental y emocional, además de sus estudios y negocios. También afirma que ha asumido el compromiso de sanar y seguir adelante con su vida, manteniendo una actitud firme y decidida.

"Yo no estoy con Kike porque es una decisión que he tomado, porque es un tiempo que me he dedicado para sanar con mis terapias, pero no porque la gente piense, yo no pertenezco a la televisión (...) lo que siento en estos momentos es que es un momento a solas para sanar", aseguró.