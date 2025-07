Janet Barboza contra Onelia Molina por coqueteos con Mario Irivarren: "Cuando te la quieres dar de empoderada..."

¡Se prendió la polémica en "América Hoy"! Esta vez, Janet Barboza no se quedó callada y lanzó duras críticas contra Onelia Molina, luego de que en "Esto es Guerra" se viera un acercamiento con su ex, Mario Irivarren. Todo ocurrió después del famoso juego del "nariz con nariz", donde ambos mostraron bastante química.

Janet Barboza no se quedó callada. La conductora de "América Hoy" se mostró bastante incómoda. Con rostro serio, soltó una frase que encendió el set.

"Cuando te la quieres dar de empoderada...". Ante eso, Edson reaccionó: "Uy, está molesta", mientras todos la miraban atentos. Janet no dudó en lanzar más dardos: "Cuando tú sales a dar estos mensajes de empoderamiento de que mira que no sé qué, que no vuelvo, luego vemos a Onelia pues que está aquí nuevamente sucumbiendo un poco. Es ella la que le habla, la que le sonríe acá".