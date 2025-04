Jefferson Farfán explica por qué no firmó a su hija hasta después de varios meses: "Fue una situación rara"

Jefferson Farfán apareció en vivo en el programa América Hoy para responder a las recientes declaraciones de Darinka Ramírez, madre de su hija menor. El exfutbolista decidió romper su silencio y contar su versión sobre cómo se enteró del embarazo y por qué tardó en reconocer legalmente a su hija.

Farfán reveló que conoció a Darinka en el año 2022 durante una reunión en su casa, pero luego de ese encuentro no volvió a tener contacto con ella. Según relató, meses después recibió un mensaje por Instagram donde Ramírez le comunicaba que estaba embarazada, lo que lo tomó completamente por sorpresa.

"Yo me entero, después de seis meses, que ella estaba embarazada. Ella me escribió por Instagram y me dijo que estaba embarazada (...) Yo me enteré después de seis meses y, obviamente, para cualquier persona es impactante", dijo en 'América Hoy'.