Yahaira Plasencia sobre supuestas indirectas de Farfán en videoclip: "No perdería el tiempo"

¡Se defiende! Yahaira Plasencia rompió su silencio tras los rumores que aseguran que Jefferson Farfán le mandó indirectas en su nuevo videoclip. La salsera fue tajante y aseguró que no tiene sentido que, después de tanto tiempo, le envíen mensajes escondidos en canciones.

Durante una entrevista con "América Hoy", la cantante Yahaira Plasencia fue consultada sobre el videoclip donde aparece Jefferson Farfán. En el tema se habla de una "reina sin corona", lo que desató todo tipo de especulaciones en redes sociales, pues algunos creyeron que se trataba de ella. Sin embargo, Yahaira dejó en claro que no cree que el exfutbolista se haya referido a ella en la canción.

"(Lo que nos llamó la atención porque habla de una reina sin corona, son como que ciertos dardos que todos lo involucran contigo) Mira, no he escuchado eso, pero no creo que tengan que ver conmigo, y como te digo, menos a esas alturas, o sea, no hay forma", respondió la intérprete de salsa, marcando distancia de la polémica.