¿Jefferson Farfán llamó "pisapajas" a Melissa Klug y Pamela López? Magaly lo deja entrever: "Muy faltoso y grave"

Christian Cueva reapareció públicamente en el podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En esta reciente entrega, los exfutbolistas no solo bromearon entre amigos, sino que también lanzaron indirectas cargadas de sarcasmo hacia sus exparejas, lo que no pasó desapercibido por Magaly Medina quién reaccionó con firmeza.

Magaly critica duramente las expresiones de Farfán y Cueva

En la reciente edición de "Magaly TV: La Firme", la conductora compartió fragmentos del podcast donde Farfán y Cueva lanzaron indirectas hacia las mujeres que formaron parte de sus vidas. En un momento, Jefferson usó el término "pisapajas", lo que encendió la indignación de Medina

"Me parece irrespetuoso porque hablan de mujeres que ellos mismos escogieron y deben asumirlo. Ahora las tratan como objetos que ya no sirven, y no deberían expresarse de esa manera, porque han traído hijos al mundo con esas mujeres. Me parece de una brutalidad tremenda y una falta de respeto por parte de Farfán, justamente en el Día de la Madre", dijo Magaly.

Además, la popular 'Urraca' recalcó que este tipo de comentarios no solo evidencian una falta de respeto hacia sus exparejas, sino también hacia la madre de sus hijos. La conductora subrayó que situaciones como esta deben ser tratadas con absoluta seriedad.

"Qué hay de las mujeres que les dieron hijos, la decisión es de uno, lo tienes que asumir y no la tienes que llamar 'pisapaja'. A mi me parece que respetar tanto a la mujer es una burla bien faltosa y muy muy grave".

Magaly responde a las indirectas sobre sus cirugías

En otro momento del podcast, Farfán y Cueva insinuaron que Magaly critica sus aspectos físicos pese a haberse sometido a cirugías estéticas. Lejos de quedarse callada, la periodista respondió en su programa con un irónico avance, en el que prometía revelar detalles de un supuesto 'galáctico' que también habría pasado por el quirófano.

Aunque no mencionó nombres, Magaly aseguró tener pruebas de que uno de los involucrados se sometió a una liposucción y a una marcación abdominal. Finalmente, Medina cerró el tema señalando que no le teme a las críticas y que, a diferencia de ellos, no oculta sus procedimientos estéticos.

"No puedo mostrar las fotos porque me han llegado por un WhatsApp. Pero si se hizo, yo no puedo mostrarlas, pero yo sí las he visto, y doy fe que las estoy viendo. Se hizo una lipo y una marcación. Sí, para parecer atlético. Para parecer que va al gimnasio. Se hizo una marcación en el abdomen, y dicen 'no, no, no nos hemos hecho cirugía', pero bien que las esconden. Yo soy mujer y todavía lo digo", dijo Magaly en tono sarcástico.

Lo que comenzó como una entrevista entre amigos, terminó siendo un escándalo más para Christian Cueva y Jefferson Farfán. Las críticas de Magaly Medina no tardaron en llegar, dejando claro que no permitirá que los comentarios despectivos hacia las mujeres, y especialmente hacia las madres de familia, pasen desapercibidos.