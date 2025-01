Jessica Newton canta cumbia por primera vez y revela cuál es su tema favorito: "No te creas tan importante"

Jessica Newton ha generado controversia durante su última entrevista con Milagros Leiva. La organizadora del Miss Perú sorprendió al cantar cumbia EN VIVO por primera vez, y el tema que eligió dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Jessica Newton canta cumbia en vivo

La madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid fue puesta en aprietos por Leiva durante su conversación en el podcast de la periodista, ya que le solicitó que interpretara su canción favorita. En ese sentido, Jessica reveló que la canción que más disfruta es 'No te creas tan importante'.

"¿(¿Tu yerno también te canta?) Él (Deyvis) sabe que 'No te creas tan importante' es mi canción favorita, mi canción favorita. Sí. Revisa la letra, es buenísima. (¿Te la sabes?) Ay, no me vas a hacer cantar cumbia, por favor", dijo Jessica Newton con una sonrisa en el rostro mientras Milagros insistía.

Después de unos segundos más de debate, Jessica se animó a cantar el coro de la canción de su yerno, Deyvis Orosco, y muchos internautas dijeron que estaría dirigido a su ex amiga Magaly Medina.

"Jessica tirando factos", "Magaly es una persona que se pelea con todo el mundo", "Magaly no me cae, pero la tía Jessica está fingida, no le creo nada", "No se sabe la letra", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Jessica revela por qué peleó con Magaly

Jessica Newton decidió hablar sobre el verdadero motivo detrás de su distanciamiento con Magaly Medina, aclarando las especulaciones sobre su ruptura amistosa. En una reciente entrevista para el programa "Vida y Milagros" con Milagros Leiva, Newton explicó de manera clara y honesta lo que realmente ocurrió entre ambas.

Contrario a lo que muchos pensaban, Jessica Newton aseguró que no fue una "pelea" como se había rumoreado.

"Honestamente, no fue una pelea, la gente sigue pensando eso, pero no fue pelea", afirmó Newton, desmintiendo los rumores de un enfrentamiento público.

Según la empresaria, el distanciamiento se debió a una conversación mal gestionada sobre una tercera persona.

"Yo le dije que no quería tener cerca a Luciana Olivares, y ella fue y le comentó a Luciana lo que había dicho. (¿Y por que no la querías tener cerca) Porque no me parece una persona que guarde los respetos que deba guardar (¿Y en dónde la tenías que tener cerca?) Que cuando hacía una reunión, Magaly en su casa".

A pesar del distanciamiento, Jessica Newton no pierde la esperanza de que las relaciones pasadas puedan ser valiosas. La historia de su amistad con Magaly Medina sigue siendo un tema de conversación en la farándula peruana.