¿La olvidó? Renato Rossini Jr. grita su soltería a los 4 vientas tras coqueteos entre Ale Fuller y Carlos Orozco

Renato Rossini Jr. ha hecho pública su soltería en una reciente transmisión en TikTok, justo cuando los rumores sobre un posible romance entre Ale Fuller y Carlos Orozco están en auge. La situación se ha vuelto más candente tras un 'casi beso' entre Fuller y Orozco durante un programa en vivo, lo que ha captado la atención de sus seguidores y medios de comunicación.

El modelo y exnovio de Fuller, Renato Rossini Jr., se pronunció con humor sobre su estado sentimental, afirmando que se encuentra "soltero hasta la tumba". Esta declaración se produce en un contexto donde la actriz Fuller disfruta de un viaje a Tailandia con sus amigas, mientras que Orozco ha sido el centro de atención por su interacción con ella en el programa 'Ouke'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Renato Rossini Jr. anuncia su soltería

Durante su transmisión en TikTok, Renato Rossini Jr. no dudó en compartir su nueva etapa como soltero. Al ser cuestionado por sus seguidores sobre su situación amorosa, respondió con una frase que se ha vuelto viral: "¿Soltero? Sí, hay una canción que dice: 'Me quedo así, soltero hasta la tumba. Toda mi vida la quiero de vacaciones, y en mi velorio no quiero que nadie llore'".

Con esta declaración, dejó claro que está disfrutando de su soltería y que no tiene intenciones de involucrarse en nuevos romances por el momento. Rossini Jr. también evitó profundizar en la reciente polémica entre Ale Fuller y Carlos Orozco, prefiriendo enfocarse en sus propios proyectos personales y profesionales en Argentina. Su actitud relajada y humorística ha resonado con sus seguidores, quienes lo apoyan en esta nueva etapa de su vida.

¿Ale Fuller tiene un romance con Carlos Orozco?

Durante la emisión del programa, Ale Fuller sorprendió a la audiencia al leer una carta en la que expresaba sus sentimientos hacia Carlos Orozco. Este gesto, que en un inicio parecía un momento íntimo, rápidamente captó la atención de sus compañeros, quienes comenzaron a bromear al respecto.

Orozco, visiblemente incómodo al principio, intentó apaciguar la situación al tomar la mano de Ale. Sin embargo, el ambiente se tornó más cálido cuando ella, al mencionar la reciente controversia con Carloncho, volvió a tomar su mano y lo acercó a ella.

Aunque todo apuntaba a que la escena culminaría con un beso, la actriz optó por abrazar al conductor, lo que dejó a todos atónitos. Este inesperado desenlace generó risas entre los presentes, quienes bromeaban al sentirse como "mal tercio".

Por último, el hecho ha generado especulaciones entre la audiencia, pues algunos creen que el amor podría nacer entre el comunicador y la influencer Ale Fuller. En tanto, Renato Rossini Jr. ya se ha pronunciado y ha dejado en claro que está totalmente soltero.