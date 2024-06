¡Los parchó! Macarena Vélez encaró EN VIVO a conductores de América Hoy: "Ustedes son tóxicos"

Macarena Vélez fue la invitada en el programa 'América hoy' el miércoles 5 de junio, y durante su intervención en el programa matutino, fue cuestionada repetidamente sobre su relación pasada con Said Palao, quien actualmente está con Alejandra Baigorria.

Ante ello, las constantes bromas incomodaron a la modelo, quien no dudó en encarar a los conductores del programa magazines y tildarlos de 'tóxicos'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Macarena Vélez parcha a los conductores de América Hoy

Durante el último episodio de 'América hoy', se invitó a un psicólogo que expresó abiertamente que la relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte era altamente perjudicial. En respuesta, Macarena Vélez comentó que sería inapropiado emitir opiniones sobre su relación, ya que nadie realmente sabe lo que ocurre entre ellos.

Aunque el programa esperaba otro tipo de respuesta, fue 'Giselo' quien, al terminar el tema, sugirió a la modelo que debería asistir a terapia. Ante esto, Macarena Vélez respondió que los conductores del programa deberían considerar la terapia ellos mismos.

"Yo ya voy a una psicóloga, igual, a mí me encanta", fue el primer comentario que llegó a decir. "Yo siento que ustedes son muy tóxicos, en serio, porque cada quien tiene su perspectiva, cada quien tiene su forma de ver las cosas y yo siento que las veo a mi manera, yo no crítico, ni juzgo a nada, creo que respetos guardan respetos", agregó la chica reality. Luego de ello no dudó en decir que los conductores de 'América hoy' vayan a terapia. "Si voy al psicólogo y me fascina (...) Es que es súper importante, es más yo siento que ustedes sino no hablarían de estas cosas", fue el comentario contundente que soltó la modelo.

Janet Barboza admite que no va al psicólogo

"Es la verdad mi reina, yo nunca he ido al psicólogo, tampoco pienso ir, la verdad, me gusta tener un grado de toxicidad, lo lamento", fue lo que dijo Janet Barboza, pero 'Giselo' no dudó en decir lo siguiente: "Usted ya necesita, si hay del SIS señora". 'Maca' agregó que todo el mundo debería ir.

Tras ello Ethel Pozo y Brunella Horna admitieron que sí van al psicólogo. "No Maca, yo sí tengo psicólogo, toda la vida. Somos espíritu y somos razón. Yo siempre recomiendo tener un psicólogo una vez a la semana", indicó Ethel Pozo a Macarena Vélez. Por su lado la 'Baby Bru', también indicó que si va a terapia cuando es necesario.