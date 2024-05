Magaly cuestiona a Miguel Trauco por estilo de vida acomodada: "Tus hijos también lo merecen"

En el último programa de 'Magaly Tv La Firme', la expareja de Miguel Trauco, Karla Gálvez contó la situación que le ha tocado vivir junto a sus hijos pues según la madre de familia Miguel Trauco se ha desentendido de sus hijos y no les dedica tiempo de calidad.

La popular 'Urraca' 'le dio con palo' al pelotero por priorizar salir con su pareja actual a diversos eventos que aprovechar el corto tiempo que tiene en Lima para salir con sus hijos.

Le jala la oreja

Magaly Medina expuso la situación de Karla Gálvez quien asegura que su expareja Miguel Trauco no es un padre presente en la vida de sus hijos a pesar de darles una manutención no se preocupa por compartir con los menores y prioriza otras cosas antes que sus propios hijos.

"Es una porquería, vengo a hacer valer el derecho de mis hijos", declaró la indignada madre de familia quien también reveló haber sido víctima de maltrato psicológico.

Cabe resaltar que Miguel Trauco se pronunció sobre las acusaciones de su expareja y no dudó en dejarla mal parada dejando entrever que es una interesada.

Ante estas revelaciones, el seleccionado se pronunció afirmando que cumple con la manutención de sus hijos, pasando más de 5 mil dólares mensuales. Sin embargo, Gálvez señaló que el futbolista no cumplió con pagar un viaje escolar para su hijo, lo que desencadenó una serie de críticas por parte de la conductora.

La periodista no dudó en criticar la actitud de Trauco y más aun por reclamar un posible aumento en la manutención ya que el jugador lleva una vida acomodada gracias a su trabajo por lo que Magaly reveló que sus hijos deben gozar de los mismos beneficios que su padre y no menos.

"Esas madres solteras no han tenido hijos con un seleccionado que se llame Miguel Trauco y que tenga un nivel de vida y los ingresos económicos diferentes", afirmó la conductora de ATV.

"Porque yo creo que tus hijos deben vivir a la par de lo que tú tienes, de lo que tú les puedes dar. Y si tú gozas de muchos beneficios económicos, de un estatus de vida solvente, económicamente bueno, yo creo que tus hijos merecen también vivir de eso", dijo la conductora.

Incluso, la 'Urraca' resaltó que Karla no goza de comodidades ya que no tiene una niñera para sus hijos y tampoco tiene chofer y es ella quien se dedica a su crianza y cuidado 24/7.

"Pero como ha contado la madre de los chicos, ella no tiene nada, ella no tiene chofer, ella no puede mandarlos a un viaje a Disney porque él no les paga un viaje y lo último se negó a pagarle un extra en el cole para viajar", agregó.

Finalmente, la conductora afirmó que los niños no pueden mendigarle amor a su padre ya que ese sentimiento es genuino y sin interés cosa que no sucede en el caso de Trauco.

"Que al parecer siempre ha sido por lo menos escandaloso, no lo conozco, no lo hemos tenido en escándalos aquí en el programa, pero, sin embargo, tiene una vida personal poco honrosa", enfatizó. "No pueden ir por la vida mendigándole cariño, tiempo y atención al padre."

Karla Gálvez llevará a juicio a Miguel Trauco por sus hijos

Karla Gálvez, la expareja del futbolista Miguel Trauco, anunció que llevará al jugador a juicio. En una entrevista con "Amor y Fuego", Karla afirmó que está decidida a hacer valer los derechos de sus hijos y exigir que tengan la misma calidad de vida que su padre.

Karla, visiblemente molesta, afirmó: "Él tiene que saber que la calidad de vida que él tiene, sus hijos también la deben tener... El hecho de que me dejen como mala madre, que se vea él primero". Esta declaración surge tras la revelación de que Trauco no quiso pagar un viaje escolar para sus hijos.

"Él no cubre los demás gastos, yo también pagué muchas cosas de mi hijo mayor, hace poco se ha ido de viaje a Brasil, él no pagó. Siempre dice: 'no hay, no hay, no hay'. Entonces, ¿quién cubre? Yo, yo cubro los gastos. Ahora va a tener que demostrar cuánto él gana", advirtió.

La madre de los hijos de Trauco explicó que ha cubierto muchos gastos sin la ayuda del futbolista. "Ya le correspondía porque yo ya había pagado hace poco un viaje a Brasil, estuvimos de vacaciones en febrero y yo pagué, hay muchas cosas que yo pago", comentó Karla. Ella también mencionó que Trauco no cubre otros gastos importantes, dejando a ella la responsabilidad de financiar muchos de los costos adicionales.

Acciones legales en camino. Karla Gálvez no solo está preocupada por los aspectos financieros. En su declaración, mencionó la falta de tiempo y atención que Trauco dedica a sus hijos. "Es tiempo, tiempo para mis hijos, porque para otras cosas sí hay", mencionó como lo principal que Karla quiere que el futbolista dé para sus hijos. "Voy a hacer valer los derechos de mis hijos por la vía legal", finalizó Karla.