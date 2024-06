Magaly DESTRUYE a Paolo Guerrero por desaire a un periodista deportivo: "No resiste una crítica"

Hace unos días Paolo Guerrero se volvió a noticia debido a que rechazó darle una entrevista a un periodista deportivo de Latina, por lo que en su más recientes programa, Magaly criticó duramente al 'Depredador'.

La conductora de ATV mencionó que la mala actitud de Paolo Guerrero se debe a que los periodistas deportivos muchas veces han sido condescendientes con los futbolistas para que les puedan dar declaraciones.

"Qué tal soberbia que tienen estos futbolistas, creo que Perú es el único país donde los jugadores maltratan a su prensa deportiva, y es porque ellos no se han hecho respetar", inició diciendo Magaly en su espacio televisivo.

Magaly critica a Paolo Guerrero

La 'Urraca' también recordó que hace poco su equipo periodístico tuvo un fuerte encuentro con el futbolista en una cafetería de San Isidro, donde atacó verbalmente a los hombres de prensa y hasta los amenazó frente a todos los presentes.

"Paolo le contesta a quien le da la gana, si alguien alguna vez le hizo una pregunta que no le gusta o una pregunta incómoda simplemente él no contesta o reacciona como la vez que se encontró con mi reportero saliendo de la cafetería", expresó.

Finalmente, Magaly dejó claro que muchos futbolistas, incluyendo a Paolo, no soportan las críticas de personajes de TV. "Estos ídolos con pies de barro están acostumbrados a que todo el tiempo se les sobonee, no resisten una crítica, un comentario malo", concluyó.

¿Qué pasó entre Paolo Guerrero y el periodista?

El periodista de Latina, Fernando Egúsquiza, le preguntó a Paolo Guerrero por qué la Bicolor perdió ante su rival en el partido. "¿Por qué crees que se perdió el partido hoy?", consultó el hombre de prensa, lo cual no le gustó al 'Depredador'.

Aunque el exjugador del Bayern Múnich no profundizó en el asunto, insinuó que hubo algo que le molestó y por eso no deseaba hablar con él. A pesar de ello, el reportero continuó insistiendo en hacerle la pregunta. "Sí, lo sé, pero si quieres no contestas, no hay ningún problema. ¿Puedo preguntar o no? Si me dejas preguntar, pregunto, sino...", respondió. "Yo te pregunto por qué el equipo pierde hoy", agregó.

Es así que, Paolo Guerrero tuvo una mala respuesta con un periodista deportivo de Latina y Magaly Medina no perdió la oportunidad para criticarlo, diciendo que solo declara a personas que no hablan mal de él como futbolista.